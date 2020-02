Jorge Lima e José Costa em 14.º lugar após três regatas do Mundial de 49er

Os velejadores portugueses Jorge Lima e José Costa terminaram em 14.º o primeiro dia de competição do Mundial de 49er, competição em que se estrearam com um terceiro lugar.

A dupla lusa já qualificada para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 concluiu a primeira regata em terceiro, seguindo-se o 15.º e o sétimo postos, resultados que colocam o duo no 14.º lugar, com 25 pontos.

Os britânicos Dylan Fletcher-Scott e Stuart Bithell, que venceram as duas primeiras regatas, lideram a competição, que decorre até sábado em Geelong, na Austrália, com menos um ponto do que os austríacos Benjamin Bildstein e David Hussl.

Os neozelandeses Peter Burling e Blair Tuke, cinco vezes campeões do mundo, campeões olímpicos em 2016 e medalhas de prata em 2012, seguem no terceiro lugar, com sete pontos.

Jorge Lima e José Costa asseguraram uma vaga na competição de 49er em Tóquio2020, com a classificação para a regata das medalhas nos Mundiais de classes olímpicas de vela de 2018, em Aarhus, na Dinamarca.