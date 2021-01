Justiça grega investiga denúncia de violação de antiga campeã olímpica de vela

O Ministério Público da Grécia anunciou esta segunda-feira a abertura de uma investigação a um alto dirigente da vela acusado de violar há mais de 20 anos a campeã olímpica Sofia Bekatorou.

O relato de Bekatorou, ouro em Atenas'2004 e bronze em Pequim'2008, provocou uma indignação generalizada no país e ajudou a que outras mulheres, incluindo a vice-campeã olímpica de salto em altura Niki Bakoyianni, fizessem denúncias, através da ashtag #MeTinSophia (#EstouComSofia).

Em 1998, depois de se ter qualificado para os Jogos Sydney2000, Bekatorou, então com 21 anos, terá sido violada no quarto de hotel por Aristidis Adamopoulos, ainda hoje vice-presidente da federação de vela.

Este caso já motivou duas demissões na federação na sequência da sua reação inicial, que pareceu culpabilizar a atleta ao criticá-la por não ter feito a denúncia anteriormente e exigindo que divulgasse o nome do autor do que qualificou de "acontecimento infeliz".

A desportista, que inclusivamente contou com o apoio público do primeiro ministro, o conservador Kyriakos Mitsotakis, respondeu que foi por este tipo de atitude que na altura sentiu não poder revelar a violação.

A dimensão do escândalo levou a federação a inverter a sua atitude, pedindo posteriormente a demissão de Adamopoulos que, entretanto, se limitou a insistir na sua inocência e a suspender funções "até que o caso fique resolvido".

Bekatorou assegurou que tornou o seu caso público para ajudar a construir "um melhor futuro para os jovens no desporto grego", pois entende que este não foi um caso isolado, antes "parte de um problema crónico de abuso de poder".

A atleta vai fazer parte de uma denuncia conjunta, já que considera que a revelação de casos mais recentes facilitará a condenação de Adamopoulos.

Várias entidades já suspenderam o apoio à federação.

O primeiro-ministro helénico classificou Bekatorou como "uma olímpica de responsabilidade" por ajudar a acabar com o ciclo de silêncio e estigma com que as vítimas se deparam.