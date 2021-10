Mário Quina é o novo presidente da Federação Portuguesa de Vela

Mário Quina foi esta sexta-feira eleito o novo presidente da Federação Portuguesa de Vela para o triénio 2021/2024, sucedendo, assim, a António Roquette na liderança do organismo.

Em comunicado divulgado hoje, o novo líder da FP de Vela assumiu ter-se preparado "cuidadosamente" para esta candidatura, acrescentando estar "consciente do muito que há a fazer para colocar a vela no patamar que lhe cabe no desporto nacional".

"Aceitei o desafio de suceder a António Roquette na Presidência da Federação Portuguesa de Vela. Preparei cuidadosamente esta candidatura ao longo dos últimos meses, e estou consciente do muito que há a fazer para colocar a vela no patamar que lhe cabe no desporto nacional, tanto no campo competitivo, como no que diz respeito à sua prática recreativa. Quero agradecer o expressivo apoio que recebi dos delegados à Assembleia Geral eleitoral. Agradeço também à excelente equipa que me acompanhou ao longo deste processo. Hoje começa o nosso desafio!", atirou.