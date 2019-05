Martim Fernandes é o melhor português no europeu de Laser

Martim Fernandes, velejador de apenas 17 anos, é o português mais bem classificado após quatro dias de competição do campeonato europeu de Laser, no Porto, ocupando o 12.º lugar na categoria de Laser Radial.A classificação geral de Laser Radial continua a ser comandada pelo polaco Aleksander Arian.Numa altura em que estão realizadas oito regatas, o campeão olímpico australiano Tom Burton mantém-se na primeira posição na categoria Laser Standard, seguido pelo inglês Lorenzo Chiavarini. O português Eduardo Marques ocupa a 40ª. posição.No Laser Radial feminino, a dinamarquesa Anne-Marie Rindom continua a liderar a classificação. A lusa Mafalda Pires de Lima desceu para o 66.º lugar.O campeonato, que reúne mais de 300 velejadores, decorre na frente atlântica do Grande Porto, o que engloba Matosinhos, Porto e Vila Nova de Gaia. Sexta-feira, estão previstas mais duas regatas, com início marcado para as 11:00.