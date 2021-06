Nicolas Troussel é líder da Ocean Race Europe

Nicolas Troussel é o novo líder na Ocean Race Europe, na classe IMOCA. A primeira etapa teve início no passado dia 29 e partiu da cidade francesa de Lorient, terminando esta quarta-feira em Cascais, onde os velejadores irão ficar até domingo. De Portugal, partem para Alicante, em Espanha, para a última etapa que vai até à cidade italiana de Génova.





O francês, 'skipper' da CORUM L'Épargne, foi no ano passado o finalista da Vendée Globe e no seu palmarés estão ainda duas vitórias na prova em solitário do FigaroJá a equipa portuguesa Mirpuri Foundation Racing Team, liderada pelo 'skipper' Yoann Richomme, perdeu a primeira etapa, cedendo a vitória nos VO 65 à Austrian Ocean Race Project. A embarcação Racing for the Planet liderou a frota desde a saída de Lorient, a 29 de maio, até à aproximação a Portugal, quando tomou uma decisão tática arriscada e acabou por perder o comando da prova, deixando escapar assim o triunfo, por escassos minutos, na primeira etapa da edição inaugural da prova.