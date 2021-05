Norte-americanos vencem Campeonato de 49er de Cascais

Os norte-americanos Nevin Snow e Dane Wilson venceram o Cascais 49er Championship, num dia em que Jorge Lima e José Costa venceram a 'medal race' para acabar no quinto lugar.

O último dia da prova de 49er e 49er fx, a feminina, trouxe as 'medal races' de ambas as classes, com os portugueses a imporem-se, mesmo que sem conseguirem subir ao pódio final.

Nevin Snow e Dane Wilson fizeram a festa, depois de dois dias na frente, à frente dos irlandeses Robert Dickson e Sean Waddilove.

Na classe feminina, as inglesas Charlotte Dobson e Saskia Tidey venceram a última regata, acabando no sexto lugar, numa prova que coroou as alemãs Tina Lutz e Susann Beucke.

Cascais volta a receber um campeonato destas classes de 07 a 12 de junho, desta vez fechado às equipas apuradas para os Jogos Olímpicos Tóquio'2020, adiados para este verão.