Portugal representado com 12 velejadores no Troféu Princesa Sofia

Portugal vai estar representado com 12 velejadores no Troféu Princesa Sofia, em Palma de Maiorca, entre os dias 4 e 9 de abril, competição que inicia a qualificação olímpica para Paris'2024, anunciou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Vela.

A competição vai ser a primeira prova a contar para o circuito mundial organizado pela World Sailing (Federação Internacional de Vela), no qual os velejadores irão competir, nos próximos três anos, por um lugar nos Jogos Olímpicos de Paris.

Portugal vai marcar presença no evento com 12 velejadores, em quatro classes olímpicas distintas: em 470, com as equipas Diogo Costa/Carolina João e Beatriz Gago/Rodolfo Pires, em ILCA7, com Eduardo Marques, Santiago Sampaio e Lourenço Mateus, nos '49er', com Tomás Barreto/João Prieto e, na Fórmula 'Kite Men', com Pedro Marcos, Pedro Afonso e Tomás Pires de Lima.

Diogo Costa, vice-campeão do mundo na classe 470 masculina, e que agora vai alinhar na componente mista com Carolina João, considera que a competição é importante para "criar bases sólidas para o resto da época".

"Este campeonato é o primeiro grande teste como dupla e marca o início do circuito europeu que terá regatas em Espanha, França, Holanda e Alemanha. Para nós, é um momento importante da época, pois vai permitir avaliar o trabalho que fizemos desde que iniciámos esta campanha em setembro", disse o velejador, citado em comunicado da Federação Portuguesa de Vela.

O evento conta com 800 tripulações inscritas e mais de 1000 velejadores, nas 10 classes olímpicas, provenientes de 62 nacionalidades.