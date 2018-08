Continuar a ler

O 470 masculino de Portugal, de Diogo Costa e Pedro Costa, marcou hoje um sétimo e um 21.º lugar e já descarta o 22.º lugar de quinta-feira. Tem um total de 45 pontos e o 37.º lugar na geral.



Ao segundo dia de competições, entraram em cena as classes de Laser com os portugueses 'discretos'.



Em Laser, o melhor é Eduardo Marques, 54.º com 39 pontos (29 e 10). Seguem-se Santiago Sampaio, 61.º, com 61 (48 e 13) e Tomás Pires de Lima, 108.º (35 e 34).



Já Carolina João é a 88.ª em Laser Radial, com 85 pontos (39 e 46). O 470 masculino de Portugal, de Diogo Costa e Pedro Costa, marcou hoje um sétimo e um 21.º lugar e já descarta o 22.º lugar de quinta-feira. Tem um total de 45 pontos e o 37.º lugar na geral.Ao segundo dia de competições, entraram em cena as classes de Laser com os portugueses 'discretos'.Em Laser, o melhor é Eduardo Marques, 54.º com 39 pontos (29 e 10). Seguem-se Santiago Sampaio, 61.º, com 61 (48 e 13) e Tomás Pires de Lima, 108.º (35 e 34).Já Carolina João é a 88.ª em Laser Radial, com 85 pontos (39 e 46).

Mafalda Pires de Lima e Mariana Lobato estão classificadas no 36.º lugar da classe feminina de 470, após as quatro primeiras regatas nos Mundiais de classes olímpicas, que decorrem em Aarhus, Dinamarca.Com um 17.º e um 42.º lugar nas regatas desta sexta-feira, as portuguesas já puderam descartar este pior resultado, totalizando 88 pontos.

Autor: Lusa