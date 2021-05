Portugueses falham 'medal race' nos Europeus de 470

Os portugueses Diogo Costa e Pedro Costa, em masculinos, e Beatriz Gago e Rodolfo Pires, na prova mista, falharam esta quinta-feira, o acesso à medal race do Europeu de vela da classe 470, a decorrer em Vilamoura.

Os irmãos, já qualificados para os Jogos Olímpicos Tóquio'2020, adiados para este verão devido à pandemia de covid-19, acabaram as 11 regatas no 12.º lugar, subindo uma posição no quinto dia.

A liderança do Europeu pertence, de forma destacada, aos franceses Kevin Peponnet e Jeremie Mion.

Na vertente mista, que vai fazer parte do programa dos Jogos Paris'2024, Beatriz Gago e Rodolfo Pires acabaram no 13.º posto.

Na frente, seguem os israelitas Nitai Hasson e Saar Tamir, os mais regulares até aqui, com 43 pontos.

A prova termina sexta-feira em Vilamoura, no concelho de Loulé, distrito de Faro, com a prova derradeira para definir a atribuição de medalhas e a composição final dos 10 melhores.