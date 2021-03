Portugueses terminam na 2.ª posição o antepenúltimo dia do Mundial de 470

Os velejadores portugueses Pedro e Diogo Costa terminaram esta quinta-feira na 2.ª posição o antepenúltimo dia do Mundial de 470, que decorre em Vilamoura, ficando ainda mais próximos da qualificação olímpica.

Depois de vencerem a segunda regata do dia, os dois irmãos chegaram a liderar a prova em igualdade com os suecos Anton Dahlberg e Fredrik Bergström, que comandavam a prova.

"É um momento especial, porque foi a primeira vez que ganhámos uma regata num Campeonato do Mundo. Foi um dia difícil, a primeira bolina andámos bem, fizemos um erro na primeira boia, mas o resto da regata foi consistente e correu bem", afirmaram os lusos, citados pela organização.

Com nove regatas disputadas, a dupla sueca tem 30 pontos, menos três do que os portugueses, com os espanhóis Jordi Xammar e Nicolás Rodríguez, líderes do ranking mundial, a serem terceiros, com 43.

Na sexta-feira, correm-se as últimas regatas antes da medal race, para a qual se apuram os 10 melhores.

Pedro e Diogo Costa estão cada vez mais perto de assegurar uma vaga para Portugal nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, estando com 51 pontos de avanço sobre a Suíça e 66 sobre os húngaros, equipas ainda não apuradas mais bem classificadas.