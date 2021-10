Sport Algés e Dafundo termina Liga dos Campeões no 23º lugar

A equipa do Sport Algés e Dafundo terminou a Liga dos Campeões de vela, em Porto Cervo, Itália, no 23.º posto, com os finlandeses do Esbo Segelförening a triunfarem na prova.

A equipa composta por Carolina João, João Tomás, Frederica Franchi e Joana Azevedo caiu duas posições em relação a sábado, acabando em 23.º, entre 29 equipas inscritas.

Com 10 pontos, o Esbo acabou na frente, após uma prestação dominadora nas 'medal races', acabando com três pontos de vantagem para as outras equipas do pódio: os suíços do Seglervereinigung Kreuzlingen, segundos, e os alemães do Flensburger Segel, terceiros.