Suíço Alinghi conquista título mundial de catamarãs de 32 pés em Lagos

A embarcação suíça de dois cascos Alinghi, que integra na equipa de terra o português João Cabeçadas, conquistou este domingo o título mundial de catamarãs de 32 pés (GC32), que decorreu na baía de Lagos.O Alinghi, que terminou 11 das 18 regatas realizadas nas duas primeiras posições, somando um total de 57 pontos, conquistou o título mundial com 17 de vantagem sobre o também suíço Team Tilt (74), que defendia em Lagos o ouro conquistado há um ano em Itália.Na terceira posição do pódio ficou o catamarã britânico INEOS Rebels, com 78 pontos, um apenas de vantagem sobre o francês NORAUTO, quarto classificado com 79.Apesar da vantagem alcançada nos primeiros dias da competição, que lhe permitiu chegar à jornada derradeira com 16 pontos sobre o Oman Air e o INEOS Rebels, o Alinghi não se limitou a gerir a diferença e somou um segundo e dois primeiros nas primeiras três regatas de hoje.Com a questão do título mundial praticamente resolvida, dado que o Alinghi ficou com 20 pontos de vantagem, o interesse passou para a luta pelos restantes lugares do pódio entre Oman Air, INEOS Rebels e o então campeão Team Tilt.