Vasileia Karachaliou foi quarta na medal race e termina no oitavo lugar em ILCA 6

A velejadora Vasileia Karachaliou ficou este domingo em quarto lugar na 'medal race' de ILCA 6 dos Mundiais, contudo o bom desempenho na regata não foi suficiente para a representante lusa melhorar o oitavo posto final em Haia.

Vasileia, que compete por Portugal mediante uma autorização especial da Federação Internacional de Vela (World Sailing), e que no sábado garantiu para o país a vaga olímpica nesta classe, aspirava, em cenário ideal, ascender até à sexta posição na prova que pontua a dobrar.

O problema é que a sueca Josefin Olsson e a belga Emma Plasschaert, as duas rivais que poderia ultrapassar, foram, respetivamente, primeira e segunda classificadas, gorando-se assim o efeito da sua boa atuação.

A regata ficou marcada por uma quase total ausência de vento, facto que levou a que, em vários momentos, as embarcações estivessem praticamente estáticas na água. Em desespero, algumas velejadoras tiveram ações técnicas que acabaram penalizadas, com uma volta da embarcação sobre si própria.

No fim, a húngara Maria Erdi sagrou-se campeã do mundo, com 75 pontos, seguida da suíça Maud Jayet, com 79, e da dinamarquesa Anne-Marie Rindom, com 81, enquanto Vasileia concluiu com 114.

A vice-campeã da Europa deste ano aguarda pelo processo de naturalização que, se não estiver concluído até março, fará com que Portugal perca a vaga na classe nos Jogos Olímpicos, que assim será entregue a outro país.

Portugal teve uma outra 'medal race' em Haia, nomeadamente a da classe 470, com Diogo Costa e Carolina João a conseguiram o 10.º lugar, posição com que ficaram no final da competição.

Os Mundiais de vela, que hoje terminaram, reuniram cerca de 1.400 velejadores de 81 nações em Haia.

Na capital da Holanda começou a qualificação para Paris'2024, sendo que, posteriormente, há um período de repescagem europeu - datas e locais distintos para as diferentes classes -, antes de um último evento, mundial, em França, para atribuição dos derradeiros ingressos.