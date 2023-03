Vasileia Karachaliou mantém Portugal na liderança de ILCA 6 no Europeu

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A velejadora Vasileia Karachaliou, em representação de Portugal, manteve esta quarta-feira a liderança do Campeonato da Europa da classe olímpica ILCA 6, após vencer uma regata e ficar em segundo em outras duas em Andora, Itália.



Cumpridas seis regatas, a grega, que aguarda pela naturalização, totaliza oito pontos, comandando com três de vantagem para a holandesa Marit Bouwmeester, com 11, e quatro para a belga Emma Plasschaert, com 12, que fecham o pódio provisório.

Entre 115 as competidoras, Luísa Peres, a outra lusa na prova, baixou quatro posições, para 85.ª, com 191 pontos.

Já em ILCA 7, classe olímpica para os homens, Eduardo Marques manteve o sexto lugar, agora com 32 pontos, enquanto Santiago Sampaio perdeu três posições, para 19.º, com 55, na frota de ouro.

Na de prata, José Mendes baixou 13 lugares para 78.º, com 108 pontos, enquanto Lourenço Mateus caiu 26 para 93.º, com 138; na de bronze, Pedro Garcia desceu nove posições para 165.º, com 230.

Em ILCA 6 masculino, classe não olímpica, João Pontes baixou uma posição para quinto, com 53 pontos, a 16 pontos do quarto posto.