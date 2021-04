Vela lusa continua longe do apuramento olímpico em Laser Radial e Laser Standard

Os velejadores portugueses mantiveram-se esta terça-feira longe dos dois lugares de apuramento olímpico europeu na Classe Laser Radial (ILCA 6) e Laser Standard (ILCA 7), que decorrem em Vilamoura até sábado.

Em Laser Standard, Eduardo Marques subiu dois lugares, para 27.º da geral, agora com 38 pontos, descartado o pior resultado, no total das quatro regatas disputadas, lideradas pelo croata Filip Jurisic, com 11.

Santiago Sampaio caiu 18 posições para 61.º, com 86 pontos, o sub-19 Rui Silveira baixou sete, para 74.º, com 98, Lourenço Mateus um, para 80.º, com 105, e o sub-21 André Granadeiro teve a maior queda, de 49 lugares, para 106.º, com 145.

Ainda mais abaixo na classificação, André Ribeiro, que baixou quatro degraus, para 137.º, com 199 pontos, e o sub-21 Gonçalo Castro Nunes no 139.º e último lugar, com 205.

Em Laser Radial, que também atribui duas vagas olímpicas, Carolina João é a melhor lusa, tendo galgado três posições, para 19.ª, com 45 pontos ao fim de três regatas, comandadas pela dinamarquesa Anne-Marie Rindom, com 12 pontos.

Mafalda Lima caiu seis posições, para 43.ª, com 61 pontos, a sub-19 Leonor Dutra subiu seis lugares, para 82.ª, com 111 pontos, e Federica Franchi manteve o 86.º, com 126.