Liga das Nações: Portugal volta a vencer o Chile num jogo de preparação

A seleção portuguesa voltou a impor-se à congénere do Chile, por 3-2, no segundo encontro de preparação para a Liga das Nações, que se realizou na quarta-feira, na cidade chilena de Rancagua.A formação comandada por Hugo Silva, que na terça-feira tinha derrotado o Chile, no primeiro jogo particular, por 3-1, em Puente Alto, venceu na negra e pela margem mínima, pelos parciais de 25-19, 21-25, 25-22, 26-28 e 17-15.O capitão Alexandre Ferreira, com 20 pontos, foi o principal marcador do encontro.Portugal volta esta quinta-feira a medir forças com o conjunto sul-americano, no terceiro encontro de preparação, a realizar em Temuco, às 20 horas locais (1 da manhã de sexta-feira em Lisboa).Na sexta-feira, a formação das quinas segue para a Argentina, onde defronta a seleção local, que será sua adversária na Liga das Nações, em mais dois jogos particulares, nos dois dias seguintes.Em 31 de maio, Portugal estreia-se na Liga das Nações, na Argentina, onde defrontará o conjunto anfitrião, o Canadá e a Bulgária.Segue-se, de 7 a 9 de junho, a deslocação à Rússia, para enfrentar russos, norte-americanos e italianos.De 14 a 16 de junho, no Pavilhão Multiusos de Gondomar, Portugal medirá forças com Brasil, a seleção número um mundial, Sérvia e China, viajando, de seguida, para o Irão, onde, de 21 a 23, enfrenta iranianos, franceses e australianos.A fase preliminar da Liga das Nações termina na Alemanha, de 28 a 30 de junho, com o seis de Hugo Silva a defrontar o Japão, a Polónia e a equipa da casa.