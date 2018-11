Sporting das Caldas sofre primeira derrota na Taça Challenge

O Sporting Clube das Caldas sofreu esta quarta-feira a primeira derrota na Taça Challenge , ao perder 3-0 frente aos holandeses do Draisma Dynamo Apeldoorn, na primeira mão dos 16 avos de final.A formação do Dynamo dominou o jogo durante todo o primeiro set, que venceu por 25-23, mantendo a supremacia no marcador até ao final, sem dar qualquer hipótese ao Sporting Clube das Caldas.No segundo set, a equipa da Holanda voltou a entrar na frente do marcador e manteve-se na dianteira até aos 11 pontos, altura em que o Caldas conseguiu igualar.A partir daí, o jogo foi discutido taco a taco, com as equipas a nunca terem mais do que três pontos de diferença, mas com a vantagem a pender quase sempre para os visitantes, que terminaram o set com 27 pontos, contra os 25 do Caldas.O Sporting das Caldas marcou o primeiro ponto do terceiro set, mas não conseguiu manter a vantagem em relação ao adversário, que rapidamente tomou a dianteira e chegou a ter oito pontos de diferença.A postura mais agressiva dos visitantes chegou a valer um cartão amarelo (advertência) a Maikel Van Zeist por troca de palavras com Nuno Pereira.O último set da partida terminou com o resultado de 25-19, consagrando a vitória dos holandeses, que a equipa das Caldas irá defrontar, no dia 07 de dezembro, na Holanda.Sob a arbitragem da dupla constituída por Francisco Sabroso Moratilla (Espanha) e Michel Den Andersen (Dinamarca), as equipas atuaram com os seguintes jogadores:Nuno Pereira, Felipe Hernandez, Ricardo Oliveira, Cristian Freitas, José Vinha e Roberto Vieira. Jogaram ainda, Bernardo Silva (líbero), Tomás Rocha e James Coll.Frederico Casimiro.Nico Mannenschijn, Rik Van Solkema, Freek de Weijer, Maikel Van Zeist, Wessel Blom e Mats Kruiswijk. Jogaram ainda, Dustin Bontrop (líbero), Stefan Boermans, Tom Van Steenis e Bart Van Garderen.Redbad Strikwerda.cerca de 400 espetadores