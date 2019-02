Benfica-Sporting, em direto

17-16 - Boa reação do Sporting, que consegue reduzir uma vez mais para a margem mínima. Encontro muito equilibrado na Luz.



16-13 - Vantagem de 3 pontos para o Benfica, com Tiago Violas em destaque no bloco, a travar a iniciativa leonina.



- O Benfica continua no comando, mas sempre com o Sporting à espreita. Atuação bastante positiva de Raphael de Oliveira até ao momento...



- De notar a forte presença policial no exterior do Pavilhão da Luz. O recinto das águias, refira-se, apresenta uma boa casa, havendo nas bancadas cerca de 50 adeptos do Sporting.



9-8 - E chega o primeiro empate no marcador... que o Benfica consegue desfazer logo depois por Marc Honoré.



8-7 - Momento de muito equilíbrio, com pontos alternados para cada equipa. Segue na diferença mínima...



- No Pavilhão da Luz, refira-se, estão representados alguns elementos da estrutura diretiva do Sporting, nomeadamente Miguel Albuquerque (diretor geral das modalidades) e Miguel Afonso (vogal do Conselho Diretivo para as modalidades). Ambos foram recebidos na Luz por Rui Guedes, diretor do voleibol do Benfica.



6-5 - O Sporting consegue a reação e consegue recuperar para a diferença mínima.



3-2 - Com cinco pontos já disputados, é do Benfica a liderança do marcador.



1-0 - Primeiro ponto é do Benfica. Marc Honoré opõe-se bem no bloco e as águias entram muito bem em jogo.



Benfica e Sporting medem forças no Pavilhão da Luz, num encontro da 20.ª jornada do campeonato de voleibol. Os leões lideram a prova com mais um ponto que as águias, o que significa que o vencedor esta noite ficará em primeiro lugar. O início da partida está marcado para as 20 horas. Siga tudo em direto!