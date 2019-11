Sporting-Benfica, em direto

Boa tarde! O Sporting recebe hoje, a partir das 18 horas, o Benfica no primeiro dérbi da época e que ditará a primeira derrota de uma das equipas no campeonato (as águias têm um jogo a menos). Um direto para seguir aqui!Mas o dérbi de hoje não será apenas mais um. É que a comandar as equipas estão velhos conhecidos, antigos companheiros e compatriotas. Ambos brasileiros.Marcel Matz foi o primeiro a chegar à Segunda Circular, estando na segunda época no Benfica, sendo que o compatriota Gerson de Oliveira, conhecido por Gersinho, chegou esta temporada para render Hugo Silva no banco dos leões. Vai ter hoje a sua primeira prova de fogo.Os dois técnicos brasileiros, agora adversários, trabalharam juntos nas seleções mais jovens do Brasil, e ainda na equipa do Sesi-SP, tendo também passado pelo Japão.Na abordagem ao dérbi, um e outro não falaram do reencontro, antes da importância do jogo. "Vais ser um confronto duro. São duas equipas que têm demonstrado a sua qualidade no campeonato", disse Gersinho ao site dos leões. "Vai ser um jogo difícil para ambas as equipas, mas nós vamos a casa do Sporting para lutar muito e trazer mais pontos para as nossas contas", frisou, por sua vez, à BTV, Marcel Matz.