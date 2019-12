Sporting joga em Espinho

A jornada deste sábado tem atenções concentradas de novo nos clubes da capital, mas que jogam fora de Lisboa. O Sporting, líder com mais um jogo, desloca-se ao reduto do Sp. Espinho, enquanto o Benfica tem duplo compromisso nos Açores, hoje com o Clube K, amanhã diante da Fonte do Bastardo.

Os leões defrontam os tigres na ressaca da derrota na Eslovénia para a Challenge Cup – a 2ª mão é terça-feira –, ao invés das águias, que conquistaram um triunfo histórico na Liga dos Campeões.