Benfica volta à liderança

O Benfica regressou ontem ao comando do campeonato, por troca com o Sporting, ao sair incólume da dupla jornada realizada nos Açores. As águias venceram (3-0) ontem a Fonte do Bastardo na Praia da Vitória, depois de na véspera também terem superado pela mesma margem o Clube K em Ponta Delgada. Trata-se de um bom prenúncio para o próximo jogo da 3ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, pois as águias recebem na quinta-feira (20h00, no Pavilhão nº 2 da Luz) os franceses do Tours.

Os encarnados não tiveram grandes problemas para fechar os dois primeiros sets, que venceram por 25-17, mas a Fonte do Bastardo lutou e tentou reverter a situação, levando o terceiro parcial para a decisão das vantagens, que também acabou por cair (26-24) para a equipa campeã nacional.

Quanto ao V. Guimarães, que no sábado surpreendeu (3-2) a mesma Fonte do Bastardo, não resistiu (1-3) ontem na visita ao Clube K.

FC Porto lidera no feminino

No Nacional feminino, o Sporting perdeu (0-3) em Famalicão, enquanto o FC Porto ganhou (3-0) ao Leixões e manteve a liderança na tabela à 13ª ronda.