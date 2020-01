Benfica 'despacha' Sporting por 3-0

21h19 -21h17 - Sporting reduz para 24-21.21h16 - 24-20 e o Benfica serve para encontro.21h15 - Benfica responde: 23-19.21h15 - Leões não baixam os braços: 22-19.21h13 - Sporting aproxima-se e faz o 22-18.21h12 - 22-15 e as águias aproximam-se da vitória.21h11 - Na jogada mais longa do encontro, o Benfica faz o 21-14.21h10 - Seis pontos de vantagem para os encarnados: 20-14.21h09 - Benfica muito forte, a vencer por 19-12.21h07 - Benfica controla o set e aproxima-se da vitória: 17-11.21h05 - Sporting tenta reagir à desvantagem: 15-9.21h03 - Fosso enorme no marcador: 14-6.21h01 - Sporting parece incapaz de dar a volta ao resultado. 12-6.21h00 - Benfica volta a embalar e já vence por 10-5.20h58 - Três pontos de vantagem para os encarnados. 7-4.20h56 - Benfica coloca-se na frente do marcador: 5-3.20h55 - Sporting a responder, 2-220h55 - Benfica entra a vencer: 2-1.20h54 -20h53 - Num pavilhão bem composto de público, presença das forças da ordem a fazer se notar e bem - do lado dos leões os apoiantes não eram mais de 30 pessoas. Com este resultado, os encarnados continuam sem perder no campeonato e aumentaram de 1 para 4 pontos, a vantagem sobre o rival da Segunda Circular.20h49 -. Águias vencem 2.º set por 25-14.20h48 - Benfica próximo de vencer este 2.º set: 23-14.20h46 - Águias muito fortes e fazem o 22-13.20h45 - Vantagem de sete pontos: 20-13.20h44 - Benfica embala neste 2.º set: 19-13.20h43 - Cinco pontos de vantagem: 17-12.20h42 - Desconto de tempo com o Benfica a vencer por 16-12.20h40 - Depois de ter feito o 14-10. O Sporting volta a equilibrar: 15-12.20h39 - Sporting reduz: 12-10.20h38 - Águias asseguram três pontos de vantagem: 12-920h37 - Falha o serviço e 10-8.20h36 - Excelente trabalho do bloco dos encarnados para aumentarem a vantagem para 10-7.20h35 - Águias mantêm dois pontos de vantagem: 8-6.20h34 - Benfica chega ao 7-5.20h33 - Equilibrado este início de 2.º set: 5-5.20h30 - Benfica na frente do marcador: 4-3.20h28 - Segundo set começa equilibrado. 1-120h27 -20h23 -20h22 - Benfica faz o 24-19.20h21 - Águias voltam a colocar os leões em sentido. 22-19.20h19 - Sporting procura aproximar-se. 20-18.20h17 - Leões reduzem desvantagem. 19-15.20h15 - Benfica mantém a vantagem. 19-13.20h12 - Águias mais concentradas, aumentam vantagem para seis pontos. 17-11.20h11 - Benfica faz o 15-10 e começa a descolar dos leões no marcador.20h10 - Três pontos de vantagem para o Benfica. 13-10. Desconto de tempo.20h09 - Benfica na frente. 11-10.20h08 - 10-10, mantém-se o equilíbrio no encontro.20h07 - Sporting volta para a frente do marcador, com um bom bloco. 8-9.20h06 - Dérbi muito equilibrado no Pavilhão n.º 2 da Luz. 8-7 para o Benfica20h05 - Benfica está pela primeira vez na frente do marcador. 6-520h04 - Depois do Benfica ter feito dois pontos seguidos, o Sporting respondeu. Neste momento, 5-5.20h03 - Sporting faz o 2-420h02 - Benfica reduz para 2-320h02 - Sporting faz dois pontos consecutivos para o 1-320h01- Benfica responde e faz o 1-120h01 - Sporting faz o primeiro ponto 1-020h -- A dois quilómetros de distância da Luz, os leões também só pensam num resultado, que não será o mesmo da primeira volta, no dia 23 de novembro. "Podem esperar uma equipa aguerrida. Sabemos da força que o Benfica tem e o resultado na nossa casa foi 2-3, mas vamos à Luz à procura da vitória", começou por dizer o técnico leonino, Gersinho, ao site do clube. "Ambas as equipas evoluíram desde aí, participaram nas competições europeias e acredito que vai ser uma partida com um nível mais elevado."- "Temos a expectativa de ganhar e consolidar o primeiro lugar, que é onde estamos, embora saibamos que vai ser um jogo muito equilibrado e difícil. Temos a vantagem de jogar em casa com os adeptos do nosso lado e vamos tentar fazer uma grande partida", frisou à BTV o capitão dos campeões nacionais, Hugo Gaspar, que pede ainda as bancadas bem compostas, embora reconheça que um jogo a meio da semana pode retrair os adeptos.