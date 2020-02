Benfica avança na Taça de Portugal

O Benfica apurou-se este sábado para as meias-finais da Taça de Portugal ao derrotar na Luz a Fonte do Bastardo. Os encarnados venceram por 3-0, com os parciais de 25-20, 25-11 e 30-28, depois de correram atrás do resultado no último set, onde estiveram a perder praticamente todo o parcial (6-1, 12-8, 15-13, 20-17, 21-20).





Foi a terceira vez esta temporada que o Benfica bateu a equipa dos Açores, depois das vitórias na Supertaça e no campeonato. Por outro lado, o duelo desta tarde reeditou a final da Taça da época passada, onde os campeões nacionais também levaram a melhor.O Benfica é a primeira equipa a garantir a presença na final four em março.