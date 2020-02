Benfica mantém invencibilidade interna

O Benfica continua sem perder esta temporada no que às competições nacionais diz respeito. Os encarnados bateram, esta tarde, o Castelo da Maia, por 3-0, em jogo da 23.ª jornada do campeonato nacional.





Diante do décimo classificado, o Benfica venceu com os parciais de 25-23, 25-20 e 25-18, mantendo os cinco pontos de avanço para o Sporting, que também venceu nesta jornada (3-1 à Ac. São Mamede).Tudo se encaminha para que os campeões nacionais vençam a fase regular, para iniciarem o playoff com a vantagem do fator casa.