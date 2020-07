Marc Honoré renova com o Benfica

O voleibolista Marc Honoré renovou contrato com o Benfica, informou o clube encarnado, adiantando que o central irá cumprir a nona época na Luz e a quinta de forma consecutiva, depois de uma passagem pela Alemanha.

O jogador, de 36 anos, natural de Trindade e Tobago, chegou ao Benfica em 2011/12, proveniente do Friedrichshafen, e voltou a representar a equipa alemã na época de 2015/16, antes de regressar a Lisboa.

"Estou muito feliz por continuar a jogar pelo Benfica. É o clube onde joguei mais anos e estou muito feliz por continuar a fazer parte desta família", disse o jogador, em declarações à BTV.

No Benfica, Honoré conquistou cinco campeonatos nacionais, quatro Taças de Portugal e sete Supertaças, e na Alemanha três campeonatos.

A renovação do central pelo Benfica segue-se às do capitão Hugo Gaspar, Tiago Violas, Rapha e André Lopes, e também do treinador Marcel Matz.

Antes da paragem das competições devido à covid-19, em março, o voleibol do Benfica liderava o campeonato na fase regular e estava nas meias-finais da Taça de Portugal, tendo também marcado presença na Liga dos Campeões e conquistado a Supertaça.