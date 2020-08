Benfica e Sporting em séries distintas na Supertaça de voleibol

O Benfica vai defrontar Sp. Espinho e AA São Mamede, na Série A da Supertaça de voleibol 2020/21, enquanto o Sporting terá pela frente Fonte do Bastardo e Leixões, na Série B, ditou o sorteio realizado esta quarta-feira.

Num formato atípico e mais abrangente, justificado pelo cancelamento da última temporada da modalidade, devido à pandemia de covid-19, o troféu será disputado por seis equipas, ao contrário do habitual confronto entre campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal.

A Supertaça vai realizar-se entre 11 e 20 de setembro, no Pavilhão Multiusos de Gondomar, juntando as quatro equipas mais bem classificadas da fase regular da última época (Benfica, Sporting, Sporting de Espinho e Fonte do Bastardo), além da Associação Académica de São Mamede e Leixões, que iriam defrontar, respetivamente, 'leões' e 'águias' nas meias-finais da Taça de Portugal.

Os dois primeiros classificados de cada série apuram-se para as meias-finais da prova, marcadas para 19 de setembro, um dia antes da final, que vai opor os vencedores das 'meias'.