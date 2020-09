Benfica vence Sporting de Espinho

O Benfica fez o pleno de vitórias na fase de grupo da Supertaça a seis, ao derrotar esta tarde o Sporting de Espinho, igualmente por 3-0, o mesmo resultado que tinha alcançado diante da Académica de São Mamede. Venceu pelos parciais de 25-17, 25-20 e 25-18.





Com este resultados, os encarnados terminaram a Série A no primeiro lugar, esperando agora pelo desfecho do jogo entre o Sporting e a Fonte do Bastardo (agendado para as 19h00) e que vai decidir o vencedor da Série B, para saber que adversário vai defrontar nas meias-finais, agendadas para o dia 19, sendo a final no dia seguinte, também em Gondomar, onde decorreu esta primeira fase.