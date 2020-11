Benfica conquista Supertaça

O Benfica conquistou esta quarta-feira em Gondomar a sua décima Supertaça, ao derrotar o Sporting de Espinho, por 3-0, com os parciais de 25-16, 25-17 e 25-21.





O terceiro parcial foi o mais equilibrado, com os tigres a chegaram por algumas vezes à liderança do marcador. Mas a mais valia do plantel encarnado, com várias opções e a jogar junto há duas temporadas, fez a diferença a partir dos 16-15. O técnico do Sp. Espinho ainda pediu dois descontos de tempo para tentar estancar a superioridade encarnada e evitar que o jogo fosse apenas decidido em três sets.Para as águias, esta foi ainda a terceira Supertaça seguida, numa competição renovada esta época for força da paragem em março nas competições devido à pandemia.A Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) reuniu seis equipas: as quatro primeiras que tinham já em março assegurado a presença no playoff do título, ou seja, Benfica, Sp. Espinho, Sporting e Fonte do Bastardo, mais as duas semifinalistas da Taça de Portugal, Leixões e Académica de São Mamede. Colocadas em dois grupo, com três cada, passavam às meias-finais as duas primeiras de cada: o Benfica viria a eliminar nas meias-finais o Sporting, enquanto os tigres afastaram a Fonte do Bastardo.Refira-se que alguns jogadores do Sporting de Espinho jogaram com máscara. É que a equipa registou no último mês alguns casos de infeção por Covid-19, levando mesmo ao adiamento da primeira data agendada para a final da Supertaça.