Sporting-Benfica, em direto

Já começou a partida!



SPORTING

José Rojas

Victor hugo

Paulo Victor

André Saliba

Miguel Maia

José Vinha

Robinson Dvoranen

Gil Meireles

Hugo Vinha

André Sousa

Renan purificação

João Fidalgo

Bruno Alves

Hélio Snaches





Raphael OliveiraBernardo SilvaAndré LopesPeter WohlfahrtstatterFrancisco LeitãoIvo CasasHugo GasparMarc HonoréAfonso GuerreiroTheo LopesMiguel SinfrónioFlávio SoaresTiago ViolasAndré AleixoO dérbi Sporting-Benfica, este sábado, no Pavilhão João Rocha marca o arranque da 2.ª fase do campeonato nacional, um encontro que tem início agendado para as 18 horas e que pode acompanhar em direto por aqui.Águias e leões já se defrontaram esta temporada por duas vezes, com o Benfica a triunfar em ambas as vezes: nas meias-finais da Supertaça (3-2) e na primeira fase do campeonato (só a uma volta), no João Rocha (3-1)."É um jogo importante e bastante complicado contra a equipa que tem tido a hegemonia do voleibol português nos últimos anos e que tem estado muito bem neste campeonato. No entanto é uma nova fase, começamos todos com zero pontos, vamos jogar em casa e com certeza que nos vamos apresentar bem porque queremos ganhar e entrar com o pé direito. Queremos ficar nos quatro primeiros e seguir para as meias-finais", destacou, Miguel Maia, experiente jogador do Sporting."Mais um dérbi, a 2.ª fase é mais apertada. É uma pena termos calhado nós e o Sporting [na 1.ª jornada], acho que este deveria ser um jogo que, em função da primeira fase ou pelo menos com a classificação da 1.ª fase, fecharia as duas voltas e não abriria as duas voltas. A Federação opta por fazer um sorteio aleatório, simples… Até pelo momento do Campeonato. As duas equipas estão nas competições europeias e temos de jogar um dérbi no meio desse processo todo. É lógico que vamos jogar para ganhar, tentando fazer um resultado positivo na casa deles", salientou o técnico do Benfica, Marcel Matz, em declarações à BTV na antevisão do encontro.