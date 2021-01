Sporting regressa às vitórias

O Sporting regressou esta noite às vitórias, ao derrotar fora o Sporting de Espinho, por 3-1, com os parciais de 25-20, 25-22, 20-25 e 25-20, em jogo da terceira jornada da Série dos Primeiros.





Foi, de resto, a primeira vitória dos leões na segunda fase do campeonato, depois das derrotas sofridas diante do Benfica (3-0) e da Fonte do Bastardo (3-1).