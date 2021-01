Benfica regressa às vitórias

O Benfica regressou esta domingo às vitórias no campeonato, ao derrotar na Barrinha o Esmoriz, por 3-1, num jogo muito intenso, competitivo e com algumas criticas à arbitragem.





As águias, que a meio da semana tinham sofrido a primeira derrota, ao cederem diante da Fonte do Bastardo, venceram por 25-20, 25-23, 23-25 e 25-21.Esta é a sétima vitória da equipa de Marcel Matz, em oito jornadas da Série dos Primeiros, somando 21 pontos, mais três que a Fonte do Bastardo (tem menos um jogo) e mais quatro que o Sporting, que é terceiro.