Benfica regressa às vitórias

O Benfica regressou na tarde deste domingo às vitórias no Campeonato, ao ganhar (3-0) na receção ao Sp. Caldas, em jogo da 13.ª jornada da série dos primeiros.



Depois de na véspera averbar a segunda derrota na 2.ª fase da prova frente aos açorianos da Fonte do Bastardo, os encarnados defenderam a liderança com uma vitória clara, pelos parciais de 25-15, 25-11 e 25-17.



Os encarnados dominaram desde o início os sets, não dando hipótese a qualquer reação da turma das Caldas da Rainha, que continua no fundo da tabela.