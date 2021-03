Benfica-Sporting, em direto

- 21-15. Benfica muto perto de vencer este 1º set.





- Ivo Casas foi até ao banco de suplentes mas não evita o ponto do Sporting (20-14)- Ponto para o Benfica. Bola toca no bloco leonino e sai pela linha final (20-13)- Sporting consegue 2 pontos consecutivos. 19-13 para o Benfica.- Responde o Sporting a diminuir a diferença por Éder Levi (18-11)- Japa volta a pontuar para as águias, que estão a dominar este 1º set (18-10)- Serviço direto de André Lopes e novo ponto para o Benfica. Sete pontos de vantagem para as águias (17-10).- Peter Wohlfahrtstätter responde para as águias (16-10)- Grande ataque do Sporting concluído por Paulo Victor na zona 2 (15-10)- Mais um ponto para o Benfica. Maior vantagem da partida (15-9)- Grande remate de André Lopes. Ponto para o Benfica (14-9)- 13-9- Serviço de Renan Purificação para fora. Benfica volta a ter 5 pontos à maior (13-8)- 12-8- 12-7- 11-7- 11-6- Benfica alcança vantagem de 5 pontos (10-5)- Leões aproximam-se ligeiramente (8-5)- 7-3 para o Benfica. Gersinho, trinador do Sporting, solicita a primeira pausa técnica do encontro.- Sporting tenta reagir mas as águias alargam a vantagem (5-2)- Benfica inicia melhor a partida e já vence por 3-1.Equipas iniciais:Benfica – Raphael Oliveira, Bernardo silva, André Lopes, Peter Wohlfahrtstätter, Hugo Gaspar, Marc Honoré e Ivo Casas (líbero).Sporting – Victor Hugo, Éder Levi, Renan Purificação, André Sousa, Robinson Dvoranen, Paulo Víctor, João Fidalgo (líbero).- Apesar da derrota no jogo inaugural, os leões mantêm o foco e querem dar uma resposta na casa do rival, não só hoje como também no domingo. "O objetivo é alcançar a final e isso passa muito por estes dois jogos fora", afirmou o também zona 4 Robinson Dvoranen, à Sporting TV.- As águias estão em vantagem depois de terem vencido o primeiro jogo no Pavilhão João Rocha por 3-1. Caso volte a vencer esta tarde, o Benfica poderá garantir vaga na final do campeonato no domingo, novamente na Luz. "O objetivo é não dixar que a eliminatória chegue ao quarto jogo", referiu, à BTV, o zona 4 André Lopes, na antevisão à partida de hoje.- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do Benfica-Sporting, segundo jogo das meias-finais do playoff do campeonato nacional de voleibol, que disputa no Pavilhão n.º 2 da Luz, a partir das 16h00.vai levar até si, ao minuto, todas as incidências do dérbi!