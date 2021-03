Benfica-Sporting, em direto

Equipas





Raphael Oliveira, Bernardo silva, André Lopes, Peter Wohlfahrtstätter, Hugo Gaspar, Marc Honoré, Ivo Casas (líbero), Rapha, Bernardo Silva (L), Hugo Gaspar, Afonso Guerreiro, Miguel Sinfrónio, Zelão e Nuno Pinheiro.Marcel MatzVictor Hugo, Éder Levi, Renan Purificação, André Sousa, Robinson Dvoranen, Paulo Víctor, João Fidalgo (líbero), Miguel Maia, Hugo Vinha, Bruno Alves, Gil Meireles (L), Miguel Sá (L), André Saliba, José Rojas, José Vinha e Hélio Sanches.Gersinho- Hoje a Fonte do Bastardo recebe o Sp. Espinho no 2º jogo da outra meia-final e, em caso de novo triunfo, pode também amanhã selar o apuramento para a final do playoff do título.- Já Marcel Matz, treinador do Benfica, frisou que a sua equipa jogou "bem", enaltecendo ainda o facto de o ter feito "com muitos jogadores a pontuar". Theo Lopes, Marc Honoré, André Lopes, Peter Wohlf e André Aleixo...- "A equipa não esteve na sua melhor forma. O Benfica é muito forte e tínhamos de entrar agressivos no ataque e no serviço. Facilitámos nesses dois aspetos e isso foi determinante", reconheceu o treinador leonino, Gersinho, depois daquele jogo.- O Benfica está a um jogo de se qualificar para a final, podendo já conseguir esse objetivo hoje. É que as águias aumentaram para 2-0 a vantagem no confronto, depois do, desta vez por 3-0, após o, no Pavilhão João Rocha.- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do Benfica-Sporting, segundo jogo da meia-final do playoff do título, que vai ter lugar na Luz, a partir das 18h00.