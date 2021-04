Seleção feminina sub-16 de voleibol avança para 'meias' de apuramento para Europeu

A seleção portuguesa feminina de voleibol sub-16 apurou-se esta sexta-feira para as meias-finais do torneio de qualificação para o campeonato da Europa da categoria, após duas vitórias por 3-0 em Chiavenna, Itália.

Com vitórias sobre Holanda e Alemanha no grupo B, sem ceder qualquer set as lusas folgaram hoje, dada a ausência da Espanha, e viram confirmada a passagem às 'meias'.

Na próxima fase, vão defrontar a anfitriã Itália, no sábado, pelo acesso à final da zona WEVZA.

"Estar numa meia-final de uma competição internacional é uma oportunidade que queremos aproveitar ao máximo e com um pensamento único de estarmos na final", declarou o selecionador nacional, Rui Pedro Silva, citado pela Federação Portuguesa de Voleibol.

Já a seleção sub-17 masculina, na cidade italiana de Vibo Valentia, falhou o acesso às meias-finais do torneio, no grupo B, ao perder hoje com a Itália (3-0), já depois de um desaire inicial com a Alemanha (3-0), retificado na quinta-feira, contra a Espanha (3-1).