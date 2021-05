Portugal fecha apuramento para o Europeu de voleibol masculino só com vitórias

A seleção portuguesa de voleibol masculino bateu este domingo, em Matosinhos, a sua congénere da Hungria, por 3-0, concluindo a qualificação para o Europeu de 2021 só com vitórias.

Portugal vai estar pela sexta vez, a segunda consecutiva, numa fase final do Europeu da modalidade e a deste ano terá lugar em Estónia, Finlândia, Polónia e República Checa, de 11 a 19 de setembro, com a participação de 24 seleções.

Frente à sua congénere húngara, a seleção portuguesa mostrou toda a sua superioridade e entrou logo a vencer o primeiro parcial por 25-15, mostrando-se segura no serviço e eficaz nos seus ataques.

Marco Ferreira, que este domingo foi titular, tal como Gerson Gomes e o zona 4 André Marques, exibiu-se a um nível elevado no ataque e obteve vários pontos (18, no total) com tiros que causaram sempre grandes dificuldades à seleção húngara.

Depois de um quase passeio no set inaugural, Portugal permitiu à Hungria respirar melhor no parcial seguinte e, com isso, comandar mesmo o marcador durante alguns períodos (7-3, 10-17 e 15-14).

O sonho húngaro terminou quando o conjunto orientado por Hugo Silva empatou 15-15 através de um bloco de Miguel Rodrigues. Daí para a frente, Portugal tomou conta do jogo, André Marques concretizou dois ataques e Marco Ferreira fechou o set ao seu estilo, com um remate poderoso.

A Hungria teve no oposto Marcell Pesti a sua melhor unidade, com serviços poderosos que fizeram mossa, como aconteceu no terceiro parcial, em que Portugal chegou a ter uma desvantagem de quatro pontos (18-14).

O que aconteceu então foi que a seleção portuguesa complicou, cometeu alguns erros e o adversário aproveitou e ganhou confiança para arriscar e tentar a sua sorte. Mais uma vez, porém, Portugal puxou dos seus galões e travou o ímpeto adversário quando igualou a 19 pontos.

A defesa melhorou, o serviço continuou seguro, o ataque recuperou a eficácia anterior e, apesar da resistência que a Hungria ofereceu, Portugal fechou o parcial (22-25) e o jogo (3-0) a seu favor com um bloco de André Marques e Filipe Cveticanin.



Ficha de jogo

--------------------------------------------

Jogo no Centro de Congresso e Desportos de Matosinhos.

Hungria - Portugal, 0-3.

Parciais: 15-25, 20-25 e 22-25.





Sob a arbitragem de Olivier Guillet (França) e Zdenek Grabovsky (República Checa), as equipas alinharam da seguinte forma:

- Hungria: Alpár Szabó, Marcell Pesti, Bálint Magyar, Péter Blázsovics, Kristóf Horváth, Dániel Gacs e Bence Bozóki (líbero).

Treinador: Robert Koch.

- Portugal: Gerson Gomes Filip Cveticanin, André Marques, Alexandre Ferreira, Marco Ferreira, Miguel Rodrigues e Ivo Casas (líbero). Jogaram ainda: José Fidalgo (libero) e Sebastião Alves, .

Treinador: Hugo Silva.





Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.