Alice Clemente contratada para a equipa de voleibol do Benfica

A internacional portuguesa Alice Clemente vai alinhar na equipa de voleibol feminino do Benfica, depois de ter jogado no Fátima, anunciou esta sexta-feira o clube lisboeta.

A zona 4, de 18 anos, vai conciliar na capital a prática desportiva com o percurso académico, depois de duas temporadas no emblema fatimense e de ter iniciado a carreira no Colégio Sagrado Coração de Maria, também na cidade do distrito de Santarém.

"Terminei o meu percurso na escola em Fátima e a minha ideia era sair para estudar onde houvesse possibilidade. Analisei as opções que tinha e aceitei vir para o Benfica, porque foi uma proposta muito boa", explicou a jovem voleibolista, internacional desde os 15 anos, citada pelo Benfica.