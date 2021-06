Aaro Nikula é reforço do Benfica: «Estou ansioso por encontrar os adeptos»

O Benfica anunciou esta sexta-feira a contratação de Aaro Nikula para a equipa de voleibol. O internacional finlandês representava o VaLePa Sastamala Tampere e joga na posição de oposto.





Em declarações ao site oficial do Benfica, o jogador de 22 anos e com 2,12m de altura, afirmou: "Vejo esta oportunidade como um grande desafio na minha carreira e estou ansioso por fazer bons treinos e jogos no Benfica, de forma a poder continuar a evoluir como atleta".O finlandês quer ser vitorioso no novo clube e revelou o desejo de ter o apoio dos adeptos nas bancadas."Estou realmente ansioso por encontrar os adeptos do Benfica. Ouvi dizer que são realmente apaixonados e espero que possamos ver muitos deles nas bancadas durante a temporada", conclui Aaro Nikula.