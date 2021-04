Ac. Espinho oficializa contratação de Miguel Maia

A Académica de Espinho oficializou este sábado a contratação de Miguel Maia, distribuidor de 50 anos que deixou o Sporting.





"Bem-vindo Miguel Maia. O Maior dos Maiores do Voleibol regressa a casa. Juntos, Somos a Académica de Espinho", escreveu o clube no Facebook.Miguel vai assim jogar ao lado do filho mais velho, Guilherme Maia, que veste as cores da Académica de Espinho. A notícia, recorde-se, já tinha sido avançada por