AC. S. Mamede 'deu asas' ao campeão

Vencer um set a uma equipa com o valor do plantel do Benfica é importante, para mais quando falamos de adversários cujo principal objetivo é assegurar a manutenção. Mas a Académica de São Mamede vinha a mostrar que pode aspirar a algo mais, tendo recebido o campeão nacional na condição de 3ª classificada do campeonato nacional.

E deu réplica, ao evitar precisamente a derrota por 3-0 (3-1, impondo o segundo set ao Benfica na prova), mas pouco mais podia fazer dada a valentia dos encarnados, agora ainda mais rodados face à presença na fase de qualificação da Liga dos Campeões (joga 5ª feira em Montenegro a passagem à 3ª eliminatória).

"Uma equipa joga o que a outra a deixa jogar, não estivemos ao nível do que temos feito. Uma parte do nosso valor foi demonstrada no 3º set, mas o Benfica é muito estável e tem muitos recursos no plantel", frisou o técnico dos anfitriões, Nuno Coelho.

"Foi um bom jogo, com sets em que imprimimos um ritmo alto. O adversário teve mérito no set que ganhou. Tratou-se de um jogo onde colocámos em prática o planeado", frisou, por sua vez, o técnico do Benfica, Marcel Matz.

As águias estão na liderança isolada, à condição, já que o Sporting só joga hoje, visitando o reduto do VC Viana.