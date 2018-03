Começam as decisões. O Playoff do campeonato nacional de voleibol arranca hoje, a partir das 17 horas, na Nave de Espinho, com o primeiro encontro de uma série à melhor de cinco entre Sp. Espinho e Benfica, que reedita a final do campeonato passado, ganha pelas águias.

Na ressaca da eliminação europeia, nos quartos-de-final da Taça Challenge, diante do Ravenna, na quarta-feira, José Jardim estranhou que o jogo dos encarnados fosse hoje, em vez de amanhã, dia em que entram em competição os protagonistas da segunda meia-final.

Continuar a ler

"Esperamos mais um grande jogo, com grande ambiente, e é natural que haja algum cansaço na equipa do Benfica. Tentamos gerir ao máximo os nossos recursos, mas não deixa de ser estranho que a nossa meia-final seja a primeira, quando o Benfica foi o único clube a disputar competições europeias", lembrou o técnico dos campeões nacionais em título. Rui Pedro, treinador do Espinho, quer que a sua formação entre forte no playoff. "Já ganhámos ao Benfica na Supertaça e para o campeonato aqui em casa. Eles venceram-nos na Luz, mas num duelo equilibrado. Queremos entrar com o pé direito e aproveitar o fator casa neste 1º jogo, porque sabemos que eles têm vantagem nesse aspeto. Queremos surpreender", confessou Rui Pedro, que lembra: "Quem chega às meias-finais tem de ambicionar chegar à final!" Amanhã é dia de Castelo da Maia-Sporting, na Maia. Hugo Silva, técnico dos leões, deixa um alerta. "O playoff é completamente diferente de uma fase regular, basta um ou dois momentos maus e vai todo um trabalho à vida...", observou. O treinador maiato João Coelho lembra a importância desta fase final. "Passámos seis meses e mais de 300 treinos a lutar por este momento", revelou.

Autores: José Morgado e João Baptista Seixas