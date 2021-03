AJM/FC Porto bate Benfica e avança para a final do playoff feminino

A AJM/FC Porto voltou a vencer esta segunda-feira o Benfica, por 3-1, e avançou para a final do playoff do campeonato feminino, resolvendo a eliminatória com três triunfos sem resposta.





No Dragão Arena, a formação portista venceu pelos parciais 25-17, 25-20, 22-25 e 25-20, e fica agora à espera do adversário que medirá forças na decisão do campeonato. Neste momento, o Sporting lidera a outra meia-final frente ao Leixões (2-1), com o quarto duelo desta série a ser disputado na quarta-feira em Matosinhos.