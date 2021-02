AJM/FC Porto-Sporting nas 'meias' da Taça de Portugal feminina

O AJM/FC Porto e Sporting vão discutir o acesso à final da Taça de Portugal de voleibol feminino em 13 de março, enquanto na outra meia-final, em Matosinhos, o PV2014/Ac. Voleibol Colégio Efanor vai defrontar o Leixões.

As duas equipas, AJM/FC Porto e Sporting, encontram-se em 13 de março às 14 horas na Nave Costa Pereira do Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, onde a Academia joga com o Leixões três horas mais tarde, às 17h00.

A final decorre no domingo, 14 de março, às 16h00, no mesmo recinto que alberga toda a final-four.

O Leixões tem os mesmos oitos títulos do Castelo da Maia, enquanto o Porto Vólei 2014, que se fundiu com o Ac. Voleibol Colégio Efanor, tem dois cetros, conquistados em 2015 e 2018,

A AJM, que agora se juntou ao FC Porto, tem um troféu, precisamente o último, em 2019.