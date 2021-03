AJM/FC Porto volta a vencer o Benfica no playoff feminino

A AJM/FC Porto venceu este domingo o Benfica, por 3-1, e aumentou a vantagem (2-0) na eliminatória das meias-finais do playoff do campeonato feminino.





No Dragão Arena e com o presidente Pinto da Costa presente, a formação portista venceu o primeiro set por 25-19 e confirmou a superioridade no segundo parcial (25-17). O Benfica reagiu de seguida (25-23), só que a equipa da casa fechou a partida com um 25-18.O terceiro jogo da eliminatória disputa-se esta segunda-feira, às 17h30. Em caso de triunfo, a formação portista avança para a final, ficando à espera do desfecho da outra meia-final, entre Sporting e Leixões