Alexandre Afonso: «São estes jogos que nos fazem crescer e melhorar»

Apesar do desaire da Académica de Espinho frente ao Sporting, Alexandre Afonso, técnico dos espinhenses, mostrou-se agradado com a resposta que a sua equipa conseguiu dar em certos momentos do encontro.





"Uma equipa muito jovem da 2ª divisão conseguiu, durante um set, aguentar-se muito bem contra o Sporting. Faltou-nos um serviço mais agressivo, mesmo assim estivemos bem no primeiro set. Depois não aguentámos o ritmo, isto é um ritmo muito elevado para a nossa equipa. Facilitámos um pouco o trabalho ao Sporting nos últimos dois sets- principalmente no terceiro, onde já estávamos um pouco em desespero. Metade da equipa tem menos de 21 anos, portanto esta foi uma experiência fantástica para eles. São estes jogos que nos fazem crescer e melhorar", referiu o treinador.Alexandre Afonso também não deixou passar em claro o facto de Guilherme Maia, seu atleta, ter defrontado o pai, Miguel Maia: "É algo fantástico. Espero que o Guilherme consiga gerir a situação porque está a ser o centro das atenções em excesso. É inesquecível para os dois. O Miguel é um jogador fantástico e o Guilherme é um jovem muito dedicado e com um futuro que poderá ser brilhante".