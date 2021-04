Alexandre Ferreira em vantagem na final do campeonato sul-coreano

O Seoul Woori Card Wibee VB, de Alexandre Ferreira, está em vantagem no playoff final da Liga sul-coreana de voleibol, após ter derrotado este domingo o Korean Air por 3-0, com os parciais de 28-26, 25-22 e 25-23. O atacante portguês e capitão da Seleção Nacional voltou a estar em evidência, ao melhor pontuador do encontro (26 pontos).





O segundo jogo do playoff, à melhor de cinco jogos, tem lugar esta segunda-feira, também no recinto do adversário.