Aline Timm reforça voleibol feminino do Sporting

Aline Timm é reforço da equipa de voleibol feminino do Sporting, anunciou este sábado o clube no seu oficial. A central chega do AVC Famalicão, sendo aposta dos leões para a temporada 2020/2021.





Aline mostrou-se feliz e "ansiosa" com a mudança para Alvalade, prometendo empenho para ajudar a equipa na concretização dos objetivos."Estou muito ansiosa para começar e muito contente pela oportunidade que me foi dada de representar um clube tão grande como o Sporting CP. Todas as atletas sonham com isso, por isso estou muito feliz. Sou muita aguerrida e tenho um enorme compromisso com aquilo que faço. Entro sempre com 100 por cento de vontade e empenho, quer nos treinos, quer nos jogos, para fazer aquilo que me pedem. Vou fazer tudo aquilo que estiver ao meu alcance e o meu melhor para que consigamos lutar pelo Campeonato Nacional. É com essa motivação que chego ao Sporting CP", disse citada no site do Sporting.