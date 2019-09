Ambição na apresentação da AJM-FC Porto

"O FC Porto volta a ter voleibol". Assim afirmou José Moreira, fundador da academia com o seu nome. Ao cabo de cinco anos após a sua fundação, a Academia José Moreira associa-se ao FC Porto e vai competir na principal divisão da modalidade e o objetivo é lutar pelo título."A equipa vai lutar para ser campeã. O FC Porto volta a ter voleibol e o nosso objetivo é ter uma equipa vencedora. Queremos lutar nas finais. Já somos reconhecidos pelo trabalho de excelência que desempenhamos a nível técnico", afirmou José Moreira, ele que dos 55 títulos que conquistou enquanto jogador e treinador de voleibol, 25 deles foram ao serviço dos dragões.Pinto da Costa regozijou-se com este passo dado e recordou os laços que tem de há longa data com José Moreira. "Hoje estou particularmente feliz por muitas razões. Em 1967, eu era diretor das modalidades amadoras e dei as boas-vindas ao José Moreira quando ingressou no FC Porto. Por isso, há uma alegria imensa de passados tantos anos formalizarmos este acordo. O FC Porto está agora mais alto e mais bonito. Rigor, competência, paixão e ambição são as nossas traves-mestras", afirmou o presidente do emblema azul e branco, com alguma dose de humor à mistura.Já Rui Moreira, filho de José Moreira e treinador da equipa, não teme a pressão que lhe está sobre os ombros. "Há uma pressão natural de quem está no desporto de competição. Há a de lutar pelo título e a de envergar a camisola do FC Porto. Acima de tudo nós temos um grupo que nos dá condições desportivas para lutarmos pelos nossos objetivos. Este ano vai ser um campeonato diferente dos anteriores. Prevejo uma prova com cinco, seis, sete equipas a poderem lutar pelo título", analisou o técnico, também adjunto da seleção nacional da modalidade.