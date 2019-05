André Lopes renova contrato com o Benfica

O voleibolista internacional português André Lopes renovou contrato com os encarnados, mostrando-se "orgulhoso' por continuar a pertencer à "família benfiquista", anunciou o clube no seu site oficial."É um orgulho imenso, já vou para a minha 10.ª época de águia ao peito e estar no Benfica é sempre uma motivação incrível, é sinónimo de estar mais perto das vitórias, que é aquilo que alimenta os atletas. E eu consigo aliar as duas coisas, jogar no clube do meu coração e conseguir várias vitórias", disse o 'zona 4', em declarações à BTV.André Lopes afirmou ainda que os seus objetivos passam por conquistar mais títulos, depois de uma época em que o Benfica venceu o campeonato, a Taça de Portugal e a Supertaça."Penso que fizemos uma ótima época, conseguimos ganhar praticamente tudo. Tivemos aquele percalço nas competições europeias, mas agora é já pensar nos próximos objetivos, jogo a jogo. E, claro, a competição europeia é um objetivo", frisou.A renovação de André Lopes segue-se às de Zelão, Rapha Oliveira, Peter Wohlfahrtsatter e Théo Lopes.