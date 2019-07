Arbitragem portuguesa presente nos Europeus masculino e feminino

A arbitragem portuguesa vai estar representada pela primeira vez em simultâneo nos Campeonatos da Europa masculino e feminino, através de Vítor Gonçalves e Ricardo Ferreira, respetivamente, anunciou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Voleibol (FPV).Vítor Gonçalves, da Associação de Voleibol do Porto (AVP), vai estar presente no Campeonato da Europa masculino, a decorrer de 12 a 29 de setembro, e a organizar conjuntamente por Bélgica, França, Holanda e Eslovénia."Esta presença no Campeonato da Europa, no ano em que estarei também no Campeonato do Mundo de sub-19 masculinos, representa mais um passo na minha carreira, algo a que aspirava há algum tempo", disse Vítor Gonçalves aos canais de comunicação da FPV.Ricardo Ferreira, também da AVP, integra a equipa de arbitragem destacada para o Europeu 2019 feminino, que decorrerá na Turquia, de 23 de agosto a 08 de setembro, e que, tal como o masculino, irá contar com a presença da seleção portuguesa."É muito importante e demonstrativo da qualidade da arbitragem portuguesa estar eu e o Vítor nos Europeus. Já tivemos vários árbitros em europeus de escalões de formação e dois na Liga dos Campeões e, agora, são dois os árbitros nomeados para o Campeonato da Europa", disse Ricardo Ferreira.A nomeação dos dois árbitros surge após Hélio Ormonde ter arbitrado a final das Universíadas, pelo que a FPV entende que "esta é mais uma prova do reconhecimento das entidades que regulam o voleibol a nível internacional pelo trabalho dos árbitros portugueses".